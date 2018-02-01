В Челябинске к 75-летию победы в Сталинградской битве открылся музей

17:51 | 2.02.2018

Сегодня, 2 февраля, в 155-й школе Челябинска был торжественно открыт музей, посвященный победе в Сталинградской битве. Множество экспонатов в нем собрали сами школьники, а открыли ветераны, депутат Госдумы Владимир Бурматов и глава Челябинска Евгений Тефтелев.



Отметим, что этот музей был открыт в качестве следующего шага по реализации патриотического проекта «Маршрут Танкограда», который инициировал в прошлом году Владимир Бурматов. За минувший год в рамках патриотического воспитания молодежи были организованы экскурсионные маршруты, выпущена книга «Маршрут Танкограда» и даже снят фильм.



— Сегодня мы отмечаем знаковую дату — 75-летие победы в Сталинградской битве, важную не только для Челябинской области, но и для всей нашей страны, — отметил парламентарий. — За ней стоят настоящие подвиги южноуральцев, многие из которых отдали свои жизни во имя будущих поколений. Наша главная задача — сохранить их наследие, увековечить память и ценности, за которые боролись наши предки.



В музее будут проводиться экскурсии и уроки истории для школьников.



Фото: Александр Кондратюк