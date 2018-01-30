Владимир Бурматов помог зоозащитникам Челябинска

18:04 | 31.01.2018

Председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов вновь приехал в приют для животных в Челябинске и оказал помощь.



В этот раз он посетил приют «Волчок», который находится на окраине. Раньше зоозащитники попросили помочь обустроить теплые вольеры, на что депутат предложил еще и сделать теплую кухню для приготовления еды.



— У нас не было теплого вольера, в котором можно было бы селить слабых собак в холодное время, — рассказала руководитель приюта для животных «Волчок» Люция Ахиялтдинова. — Владимир Бурматов оперативно откликнулся и нашел спонсоров.



Волонтеры привезли зоозащитникам 180 килограммов корма. Напомним, что столько же они недавно привезли в приют «Хатико», где лечат животных, пострадавших от рук живодеров. Его руководитель Екатерина Ковалишина рассказала, что видит от парламентария моментальную обратную связь, в том числе и по вопросам подготовки проектов законов.



— Благодаря Владимиру Бурматову был принят закон об ужесточении ответственности за живодерство, которого мы так долго ждали, сейчас он отстаивает запрет на контактную притравку, блокировку живодерского контента в интернете, — уточнила она. — Это необходимые меры, которые требуются в современном гуманном обществе.



Кроме того, парламентарий поддержал зоозащитников грантами.



— Роль приютов, которые спасают собак и кошек, выхаживают, а затем пристраивают их в добрые руки, очень важна, — сказал Владимир Бурматов. — Мы стараемся помогать зоозащитникам. Также для меня важно иметь возможность обсудить с зоозащитниками наши законодательные инициативы в сфере защиты животных.