Анатолий Литовченко: Ремонт в больнице Еманжелинска — командная работа властей

13:37 | 31.01.2018

Жители Еманжелинского городского округа два года назад обратились к депутату Госдумы Анатолию Литовченко с просьбой оказать содействие в ремонте корпусов местной больницы. Депутат лично посетил медучреждение и убедился, что ему требуется серьезный ремонт.



В женской консультации и детской поликлинике отваливалась штукатурка, были трещины в стеклах, а стены едва не падали.



— Я, конечно, немало в жизни видел больниц как бывший глава района, много их ремонтировал, — уточнил парламентарий. — Но когда на меня едва не рухнула стена, которая отошла от потолка, я понял, что именно с этой больницы и начну депутатскую работу. Буквально через несколько дней после выборов обратился в региональное правительство за помощью.



На ремонт потребовалось 3,8 миллиона рублей. Этого хватило, чтобы полностью сделать ремонт коммуникаций, стен, окон, пола, а также обновить кабинеты. Все работы выполнены очень качественно и в срок.



— Всё это стало возможным благодаря командной работе губернатора, председателя Законодательного собрания, наших депутатов, — сказал Анатолий Литовченко. — Особенно хочу отметить вклад главы администрации Еманжелинского района Евгения Светлова. Одно дело — просто попросить деньги, другое дело — решить проблему до конца.