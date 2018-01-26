Соцпроекты РМК в Карабаше признаны лучшими на Урале и в Сибири

17:22 | 29.01.2018

Лучшими социальными проектами вправе гордиться Русская медная компания. Именно ей в минувшую пятницу, 26 января, в Тюмени вручили премию «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» в номинации «Социальный проект года». Наградой было отмечено стратегическое партнерство для развития Карабаша, где находится ЗАО «Карабашмедь».



В Карабашском городском округе в прошлом году начата реализация трехстороннего соглашения по соцразвитию, которое подписали в Сочи правительство Южного Урала, муниципальные власти и РМК. Проект потребует порядка 3 миллиардов рублей вложений и рассчитан до 2021 года.



Премия вручается при поддержке полпреда президента на Урале, а данная номинация определяет лучший социально ориентированный проект или эффективную социальную работу в 2017 году на территории Урала и Сибири.



В Карабаше появится новый жилой микрорайон Золотая Горка, будут построены новые дороги и отремонтирована сфера жилищно-коммунального хозяйства. В планах значится реконструкция целого ряда социально значимых объектов и строительство новых — ТРК, садика и так далее. Кроме того, будет благоустроена набережная местного пруда и центральная площадь.



Работа уже стартовала — в прошлом году был сдан спорткомплекс «Металлург» и началось возведение ТРК.



Фото предоставлено РИА «ФедералПресс», автор Кирилл Дедюхин