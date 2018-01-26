Владимиру Бурматову вручили самую престижную премию Урала и Сибири

17:17 | 29.01.2018

Итоги престижной премии «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» были подведены в минувшую пятницу, 26 января, в Тюмени. В номинации «Лоббист года» заслуженную победу одержал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.



Напомним, что эта премия уже 11 лет вручается при поддержке аппарата полпреда президента в УрФО. Более 500 экспертов отдали свое предпочтение Владимиру Бурматову среди других лоббистов, которыми в этом году оказались Александр Аристов, Валерий Гартунг, Ирин Гехт, Валерий Бондаренко, Олег Цепкин, а также более десяти представителей других регионов Урала и Сибири.



Напомним, что из 25 законов, которые предложил парламентарий, 17 были приняты. Также Бурматову удалось привлечь 1 миллиард рублей из федерального бюджета в прошлом году и еще столько же в этом. Все деньги будут направлены на благоустройство. Лишь в конце года парламентарий возглавил думский Комитет по экологии и уже обеспечил принятие ряда законодательных инициатив.



Эксперты единодушны: заслуги Владимира Бурматова неоценимы для региона. Отметим, что он стал единственным представителем Челябинской области, который победил сразу в двух номинациях: за благоустройство родного региона ему вручили награду в категории «Городская среда». Политолог и руководитель челябинского филиала РАНХиГС при президенте России Сергей Зырянов уточнил, что депутат попал в политический мейнстрим, он всегда находится в центре информационной повестки: не только региональной, но и федеральной. Именно он вместе с председателем парламента выступил на совещании у Владимира Путина и отчитался по вопросам экологии — борьбе с мусором и незаконными свалками.



Председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин отметил, что на сегодняшний день Владимир Бурматов выступает как основной лоббист губернаторских инициатив на федеральном уровне. Также он заявил, что именно благодаря парламентарию удалось ускорить наделение городов Южного Урала статусом ТОСЭР.



Фото Екатерины Христозовой