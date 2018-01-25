РМК представила доклад об успехах в социальной политике

18:07 | 26.01.2018

Вчера, 25 января, Русская медная компания представила в Швейцарии доклад об успешной реализации мероприятий, которые направлены на реализацию социальной политики компании.



Специалисты сферы социальной ответственности всего мира были объединены в 1971 году. Именно тогда был организован Всемирный экономический форум. От РМК на мероприятие отправилась вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.



— Предприятия Русской медной компании постоянно придерживаются проактивной социальной политики, начиная от поддержки дошкольного образования и заканчивая заботой о ветеранах, — отметила Анна Шабарова. — Комплексный подход к улучшению качества жизни на тех территориях, где трудятся специалисты компании, помогает нам на местном уровне решать такие глобальные социальные проблемы, как утечка талантов, безработица, демографический кризис, загрязнение окружающей среды, детская и подростковая беспризорность и преступность.



Отметим, что лишь в прошлом году компания была удостоена сразу двух почетных наград в этой сфере: РМК получила спецпремию конкурса в России «Лидеры корпоративной благотворительности — 2017» в номинации «За наибольший прогресс», а также диплом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров» за вовлечение местных жителей в благоустройство. На все социальные мероприятия РМК направила в прошлом году порядка 900 миллионов рублей.