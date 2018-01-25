В Челябинске и Еманжелинске отремонтировали хоккейные коробки

16:42 | 26.01.2018

Дети из Советского района Челябинска и поселка Зауральский, который расположен рядом с городом Еманжелинском, занимались хоккеем и просто катались на коньках в старых и ветхих хоккейных коробках. Жители написали коллективное обращение к депутату Госдумы Анатолию Литовченко с просьбой починить хоккейные корты. Наказ был выполнен.



— В то время, когда в России пропагандируется спорт и здоровый образ жизни, в нашем поселке состояние хоккейной коробки удручающее, — рассказал парламентарию житель поселка Зауральский Василий Коснырев. — Деревянные борта сгнили, освещения практически нет. Тренировки детей становятся опасными.



Благодаря проекту «Детский спорт», который выполняет партия «Единая Россия», коробки были приведены в порядок, и теперь за их состоянием будут следить местные муниципалитеты. В свою очередь парламентарий отметил, что хоккей является любимым спортом в Челябинской области, поэтому позиция муниципалитетов по сохранению и приумножению спортивных площадок совпадает с позицией партии и депутатов.