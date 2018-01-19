Анатолий Литовченко высказал свое мнение по поводу смерти жительницы Увельского района

14:17 | 22.01.2018

Почетный житель Увельского района, 87-летняя Екатерина Пищальникова., скончалась в январе этого года из-за несвоевременно оказанной медпомощи. Ее перевезли из больницы Увельского района в Южноуральск, однако женщина умерла. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко высказался за ужесточение ответственности врачей, которые не выполняют свои профобязанности, а также по поводу оптимизации системы здравоохранения.



Анатолий Литовченко знал Екатерину Пищальникову более 20 лет, когда был главой Увельского района. Она была председателем красносельского сельсовета и даже на пенсии продолжала вести общественную работу.



Парламентарий отметил, что в системе здравоохранения существует несколько ключевых проблем, одна из которых — оптимизация. По этому поводу он уже общался с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и представлял свои наработки депутатам ЗСО региона.



Также немаловажно и отношение самих медиков к проблемам пациентов. Некоторые врачи и младшие медработники не обладают должной чуткостью и некачественно выполняют свою работу.



Также Анатолий Литовченко отметил, что возмущен репликой коллеги по Госдуме Валерия Гартунга о том, что в Увельской больнице нет аппарата УЗИ.



- К сожалению, Валерий Гартунг использовал непроверенную информацию, - отметил Лнатолий Литовченко. – Я лично участвовал в покупке аппарата УЗИ для районной больницы, есть и специалист-диагност.