В Челябинске прошла вторая встреча рабочей группы по проекту РМК

14:07 | 27.12.2017

Рабочая группа по вопросу реализации проекта строительства Томинского ГОКа собралась вчера, 26 декабря, на площадке Общественной палаты. На ней встретились все заинтересованные лица: представители экологов, РМК, общественности, эксперты профильных министерств и ведомств, а также члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.



Стороны обсудили безопасность будущего предприятия для воздуха и воды. Для этого на встречу пригласили специалистов Санкт-Петербургского горного университета, а также инженеров и экологов ООО «НТЦ-Геотехнология» и гидрогеологов ООО «НПФ “Мониторинг месторождений полезных ископаемых”». Им задали ряд важных вопросов и получили исчерпывающие ответы.



Член совета по правам человека при президенте России Иван Засурский уточнил, что между сторонами постепенно налаживается диалог. Все чаще звучат факты, а не эмоции, и достигнутое взаимопонимание должно привести к положительным результатам. Напомним, что первое заседание рабочей группы состоялось 1 декабря, следующее намечено на январь.