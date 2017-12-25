РМК получила награду от «Форума Доноров» за активную работу с жителями

14:41 | 26.12.2017

РМК реализовала в этом году многочисленные социальные программы и за это была удостоена диплома от Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».



Диплом компании вручили в Москве на 15-летие «Форума Доноров». Отметим, что в организацию входит 38 крупных благотворительных компаний, в том числе с этого года и Благотворительный фонд РМК.



— «Форум Доноров» — это в первую очередь его члены, — отметила исполнительный директор АГО «Форум Доноров» Александра Болдырева. — Поэтому мы решили поблагодарить каждую из организаций за то, в чем она была особенно сильна и полезна обществу в уходящем году, в чем она добилась самых значимых улучшений.



Одной из эффективных социальных программ РМК, в которой приняли активное участие жители, стал конкурс «Измени свой город к лучшему». В его рамках ученики средних и старших классов предлагали проекты, как благоустроить свой город или поселок, как улучшить экологию или обеспечить интересную учебу. Лучшие проекты получили гранты от РМК в размере до 250 тысяч рублей.



— Эта работа помогает решать действительно актуальные проблемы территорий, что делает такие проекты более устойчивыми, — отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. — А конкурс позволяет выбрать самые лучшие инициативы жителей.