РМК в три раза увеличила отчисления налогов за пять лет

14:55 | 25.12.2017

РМК увеличила за последние 5 лет объемы отчислений в бюджет Челябинской области. Если в 2012 году сумма составила порядка 680 миллионов рублей, то к концу этого достигнет двух миллиардов. Этого удалось добиться благодаря запуску в 2013 году Михеевского ГОКа.



Работа Михеевского ГОКа позитивно влияет на всю деятельность Варненского района. Из полутора тысяч сотрудников предприятия около 90 процентов проживают рядом. Кроме того, ГОК дает половину доходов в местный бюджет, а также обеспечивает реализацию многих социальных программ.



Томинский ГОК станет вторым Михеевским и позволит РМК еще в 2 раза увеличить объемы налоговых отчислений. Это позволит РМК стать вторым по значимости предприятием Южного Урала после ММК.