Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Челябинск


 

16:08 | 22.03.2019

РМК отчиталась перед Алексеем Текслером о работах по ликвидации Коркинского разреза

Президент Русской медной компании Всеволод Левин рассказал исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру о работах, которые в данный момент ведутся на Коркинском угольном разрезе. Это произошло в рамках посещения Текслером территории этого объекта.

Особый акцент при общении был сделан на тушении эндогенных пожаров. Глава региона потребовал ускорить работы по ликвидации очагов возгорания с целью недопущения ухудшения экологической обстановки. Всеволод Левин, в свою очередь, отчитался об уже проведённых мероприятиях. Сотрудники ООО «Промрекультивация», созданного специально для ликвидации карьера, отслеживают чистоту атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к объекту. Ведётся профилактика по предотвращению новых возгораний. Также ведутся подготовительные работы перед засыпкой. Закладочный материал будет изготавливаться на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, и по специальным пульпопроводам доставляться на территорию разреза.

По итогам проведённой встречи РМК выработает дополнительные предложения по ликвидации подземных пожаров. После этого новые варианты действий будут озвучены перед Текслером.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:47 | 22.03.2019
Игорь Комаров представил Дениса Паслера на посту врио губернатора Оренбургской области

18:29 | 22.03.2019
Аэропорт «Пермь» переходит на летнее расписание

17:38 | 22.03.2019
Этой весной в Кургане высадят 83 тысячи цветов

17:35 | 22.03.2019
Екатеринбург традиционно примет участие в акции «Зажги синим»

17:23 | 22.03.2019
Два гражданина Казахстана сядут на скамью подсудимых за уличное убийство в Кургане

17:11 | 22.03.2019
В Перми состоится спортивный праздник «Всей семьей на старт»

17:04 | 22.03.2019
В Екатеринбурге перекрыта часть улицы Цвиллинга

16:40 | 22.03.2019
В Белоярке вынесли приговор лидеру преступной группы, обвиняемому в 40 кражах

16:30 | 22.03.2019
Екатеринбургский департамент по управлению муниципальным имуществом возглавила Майя Строшкова

16:25 | 22.03.2019
В Кургане установили современый светофор на перекрестке Куйбышева — Половинская

16:14 | 22.03.2019
На Шуховском полигоне раздавили тонну санкционных груш

16:08 | 22.03.2019
РМК отчиталась перед Алексеем Текслером о работах по ликвидации Коркинского разреза

15:53 | 22.03.2019
ФАС проверит тарифы на вывоз мусора в Свердловской области

15:35 | 22.03.2019
Проект моста через Тагильский пруд прошел государственную экспертизу

15:29 | 22.03.2019
Открыта регистрация на Пермский международный марафон

15:11 | 22.03.2019
Энергетики «Пермской сетевой компании» определили лучших по профессии

15:06 | 22.03.2019
Шумков посетил Глядянскую ЦРБ, которая попала в список учреждений-нарушителей

14:59 | 22.03.2019
В детском саду на Ботанике проводится эпидрасследование

14:31 | 22.03.2019
В столице Урала стартовала образовательная выставка SMART EXPO-URAL

14:20 | 22.03.2019
Глава Нижней Туры оказался в больнице после конфликта в пригороде Екатеринбурга

13:59 | 22.03.2019
В Екатеринбургском зоопарке родился жеребенок Яшка

13:58 | 22.03.2019
Желающие есть. За пост мэра Кургана хотят побороться экс-чиновник и представитель экобизнеса

13:45 | 22.03.2019
Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах в Чайковском - в топ-5 лучших на выходные

13:41 | 22.03.2019
Более 50 малонаселенных сел и деревень Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету в 2019 году

13:39 | 22.03.2019
В Екатеринбурге отремонтируют дороги на полтора миллиарда рублей

13:15 | 22.03.2019
Уральские таможенники изъяли 1,5 тонны безакцизных сигарет

13:12 | 22.03.2019
Пермская делегация победила во всех номинациях Всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок»

12:44 | 22.03.2019
Прямой эфир губернатора Прикамья в Instagram собрал почти 7 тысяч зрителей

12:43 | 22.03.2019
Набережную от Малышева до Куйбышева хотят благоустроить ко Дню города

12:29 | 22.03.2019
Выходные в Перми будут прохладными

12:14 | 22.03.2019
Евгений Куйвашев поздравил уральского промышленника-миллиардера Дмитрия Пумпянского с юбилеем

11:54 | 22.03.2019
В Кургане построят еще один бассейн

11:51 | 22.03.2019
В мае начнутся работы по благоустройству Шарташского лесопарка

11:18 | 22.03.2019
На Урале заключенному пытались передать алкоголь в коробке молока

10:59 | 22.03.2019
Активисты снова «обнимут» сквер у Театра драмы

10:47 | 22.03.2019
В Свердловской области перестали отказываться от детей синдромом Дауна





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 