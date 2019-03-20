РМК отчиталась перед Алексеем Текслером о работах по ликвидации Коркинского разреза

16:08 | 22.03.2019

Президент Русской медной компании Всеволод Левин рассказал исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру о работах, которые в данный момент ведутся на Коркинском угольном разрезе. Это произошло в рамках посещения Текслером территории этого объекта.



Особый акцент при общении был сделан на тушении эндогенных пожаров. Глава региона потребовал ускорить работы по ликвидации очагов возгорания с целью недопущения ухудшения экологической обстановки. Всеволод Левин, в свою очередь, отчитался об уже проведённых мероприятиях. Сотрудники ООО «Промрекультивация», созданного специально для ликвидации карьера, отслеживают чистоту атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к объекту. Ведётся профилактика по предотвращению новых возгораний. Также ведутся подготовительные работы перед засыпкой. Закладочный материал будет изготавливаться на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, и по специальным пульпопроводам доставляться на территорию разреза.



По итогам проведённой встречи РМК выработает дополнительные предложения по ликвидации подземных пожаров. После этого новые варианты действий будут озвучены перед Текслером.