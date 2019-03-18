Двум посёлкам в Челябинской области вернули воду

16:21 | 20.03.2019

В двух посёлках, Песчаное и Упрун, расположенных в Увельском районе, сумели восстановить подачу воды. Для этого в дело пошли старые источники, ранее считавшиеся иссякшими.



Об этом рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он продолжительное время держит ситуацию с водоснабжением посёлков на личном контроле. К нему обратились жители этих населённых пунктов, с просьбой решить проблему. Артезианская скважина, снабжавшая водой оба посёлка, пересохла в результате природной аномалии. Теперь же в качестве временной схемы водоснабжения прибегли к старому, не используемому источнику. В нем скопилось вода, достаточная для нужд жителей на протяжении двух месяцев. Помимо этого скоро в работу введут два старых колодца, также ранее заброшенных.



Окончательным решением проблемы станет сдача в строй новой артезианской скважины. Для её бурения необходимо предварительно провести специальные изыскания. Планируемый срок сдачи в строй новой скважины – июнь-июль этого года.