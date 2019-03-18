Владимир Бурматов: «Смена губернатора – это продолжение политики президента»

13:27 | 20.03.2019

Владимир Бурматов, депутат Госдумы от Челябинской области счёл назначение Алексея Текслера новым главой региона продолжением политики президента России. По его словам, это делается для обновления управленческих кадров.



По словам парламентария, в итоге во власти появляются молодые и энергичные управленцы, с большим опытом и компетенциями. Новый врио губернатора имеет опыт работы в металлургии и это очень важно для экономики области, поскольку именно от металлургической отрасли зависит экономика региона. Помимо этого Текслеру знакома специфика городского хозяйства – ранее он два года занимал должность главы администрации Норильска.



Алексей Текслер родился и вырос в Челябинске, прожив в городе 16 лет. При общении с Владимиром Путиным он подчеркнул, что в первую очередь займётся экологией региона. Помимо этого он выделил и другие важные отрасли – сельское хозяйство и дорожное строительство.