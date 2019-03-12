Анатолий Литовченко усилил позиции в уральском совете «Единой России»

14:49 | 15.03.2019

По итогам заседания Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области, был выбран заместителем руководителя этого совета. На этом посту он займётся информационно-аналитической работой. Помимо этого в его ведении будет находиться учебно-методическая деятельность, ведущаяся при совете.



Он стал не единственным челябинцем, получившим новое назначение. На должность руководителя комиссии по организации и проведению избирательных кампаний была назначена Марина Поддубная – зампредседателя Челябинского Законодательного собрания. Все новые назначения связаны с предстоящими в 2019 году выборами на территории Уральского федерального округа.



В этом году состоятся выборы на территории всех областей, входящих в округ. В Челябинской области пройдут выборы губернатора, а также депутатов в органы местного самоуправления.