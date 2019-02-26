На Южном Урале выберут лучших педагогов дополнительного образования

16:49 | 28.02.2019

В Челябинской области выберут лучших педагогов системы дополнительного образования. Областной конкурс «Сердце отдаю детям» призван выявить самых талантливых преподавателей, и дать им возможность повысить свое мастерство.



Как сообщает агентство Полит74, победителям будут вручены денежные премии и Почетные грамоты министерства образования региона. Конкурс продлится с 11 по 29 марта и будет происходить в два этапа. На заочном педагоги должны будут представить свою визитную карточку в виде видеофильма, и рассказать о своей работе. На втором этапе им предстоит защитить свою программу перед авторитетным жюри.



К участию в конкурсе приглашаются педагоги всех направлений – спортивных, художественных, вокальных, хореографических и других. Победитель отправится на всероссийский конкурс профессионального мастерства.