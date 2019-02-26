Виновным в отстреле собак в Каслях грозит уголовная статья

11:13 | 27.02.2019

В Каслях 22 февраля в самом центре населённого пункта были убиты сразу несколько собак. Представители Каслинской администрации утверждают, что документы на отлов бродячих животных ещё не были подписаны, и организаторы такого расстрела действовали по собственной инициативе.



Ранее в администрацию был направлен запрос депутата Государственной Думы Владимира Бурматова. Парламентарий потребовал объяснить, какое отношение муниципальные власти имеют к убийству зверей. В своём ответе чиновники сообщили, что контракт, который был выигран подрядчиком в результате проводившегося тендера, ещё не был подписан. Теперь же условия контракта будут изменены, а подрядная организация получит уведомление об этом. Вся аукционная документация будет возвращена на доработку.



Полиция Каслинского района также получила депутатский запрос. В своём ответе правоохранители заявили, что проверка по факту нарушения статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» уже ведётся. Виновным грозит уголовное преследование, вплоть до лишения свободы.