В Челябинске решением суда отменено строительство многоэтажки на месте сквера

11:05 | 22.02.2019

В марте 2018 года жители домов микрорайона, расположенного поблизости от перекрёстка улицы Воровского и Свердловского проспекта, обратились за помощью к депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко. На месте сквера, находящегося рядом с их домами, компания «Диггер» собралась возводить 16-этажный жилой дом.



Челябинцы очень не хотели лишиться удобного для отдыха и прогулок места, поэтому сразу сто человек подписали коллективное обращение к парламентарию. Народный избранник принял близко к сердцу просьбу жителей. Он написал запрос в администрацию Советского района, и лично обратился к мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Депутат просил одного – разобраться с ситуацией, причём не формально. Итогом разбирательства стал отзыв разрешения на строительство. Компания-застройщик пыталась обжаловать такое решение в суде. Точку в этом споре поставил арбитражный суд Челябинской области – он отказал в удовлетворении этой жалобы.



Объект незавершённого строительства будет снят с кадастрового учёта, а забор, поставленный на месте неудавшейся стройки, будет разобран. Об этом сообщил Анатолий Литовченко на своей странице в Facebook.