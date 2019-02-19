Челябинский депутат объявил о готовности закона о выбросах к рассмотрению

14:01 | 21.02.2019

Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы от Челябинской области, заявил, что новый закон о квотировании промышленных выбросов полностью готов к рассмотрению правительством и законодателями. Ранее о скорейшем принятии этого закона было упомянуто в послании президента РФ Владимира Путина.



Народный избранник отметил, что обращение президента сможет заметно форсировать принятие экологического закона. Ранее Челябинская область неоднократно выступала с подобными предложениями, но их внедрение постоянно тормозилось.



«Поручение президента процесс согласования ведомств внутри правительства существенно ускорит. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время закон о сводных расчётах будет внесён в Государственную Думу, чтобы он мог быть принят в весеннюю сессию, как того потребовал президент», - прокомментировал Владимир Бурматов.



«Для того, чтобы как можно быстрее реализовать поручения президента, мы, обсудив эти вопросы в рамках Совета Государственной Думы, договорились создать рабочую группу. Она системно займётся выработкой предложений по подготовке законопроектов», - было заявлено главой парламента Вячеславом Володиным. Обсуждение послания войдёт в повестку дня ближайшего же заседания Совета законодателей.