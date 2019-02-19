Челябинск
14:01 | 21.02.2019
Челябинский депутат объявил о готовности закона о выбросах к рассмотрению
Народный избранник отметил, что обращение президента сможет заметно форсировать принятие экологического закона. Ранее Челябинская область неоднократно выступала с подобными предложениями, но их внедрение постоянно тормозилось.
«Поручение президента процесс согласования ведомств внутри правительства существенно ускорит. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время закон о сводных расчётах будет внесён в Государственную Думу, чтобы он мог быть принят в весеннюю сессию, как того потребовал президент», - прокомментировал Владимир Бурматов.
«Для того, чтобы как можно быстрее реализовать поручения президента, мы, обсудив эти вопросы в рамках Совета Государственной Думы, договорились создать рабочую группу. Она системно займётся выработкой предложений по подготовке законопроектов», - было заявлено главой парламента Вячеславом Володиным. Обсуждение послания войдёт в повестку дня ближайшего же заседания Совета законодателей.
© «Вечерние Ведомости»
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