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Челябинск


 

12:54 | 19.02.2019

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В клинике «Канон» проведена уникальная операция

В челябинской клинике «Канон» совместным коллективом врачей была проведена уникальная по своей сложности операция. Манипуляции производил чебоксарский травматолог-ортопед Николай Чирков, ассистировали ему врачи «Канона». Ещё ряд травматологов присутствовали при операции для получения ценного опыта.

Всего на операцию ушло полтора часа. За это время врачи заменили пациенту повреждённый плечевой сустав на искусственный протез. Также были восстановлены травмированные сухожилия возле сустава. Имплант, состоящий из титана и кобальто-хромового сплава, относится к новейшим ортопедическим разработкам. После этого больной пробудет в стационаре клиники ещё 5-6 дней.Реабилитация продлится значительно дольше – до шести недель. Главврач клиники Леонид Курзов отметил, что такое оперативное вмешательство очень востребовано, поскольку эффективно восстанавливает подвижность сустава. Обычно оно требуется для людей преклонного возраста.

Клиника профессиональной травматологии и ортопедия «Канон» планирует уже в этом году поставить такие операции на поток. Врачи клиники регулярно обучаются в лучших клиниках страны, а также за рубежом, поддерживают контакты с коллегами, обмениваясь опытом. Это позволяет медицинскому коллективу больницы поддерживать высокий уровень компетенции, повышая этим качество лечения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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