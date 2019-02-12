Русская медная компания вошла в число организаторов конкурса социальных проектов

12:24 | 15.02.2019

Более ста проектов были рассмотрены в финале всероссийского конкурса «Инносоциум», прошедшего во время инвестиционного форума в Сочи. Его организаторами выступили фонд «Росконгресс», благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и Русская медная компания.



РМК, помимо общей финансовой поддержки мероприятия, решила помочь реализации проекта, победившего в номинации «Развитие территорий». Такое решение было принято ещё в прошлом году, во время Петербуржского экономического форума. Первое место в номинации занял проект Светланы Панюковой «За гранью суровости». В нём автор предлагает меры по популяризации активного образа жизни, развитию массового спорта, повышению общественной активности жителей. Также были предложены идеи по созданию брендов отдельных территорий.



Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова заявила, что компания старается вовлекать местные сообщества в улучшение качества жизни, и это является приоритетной политикой. На примере других социальных конкурсов замечен положительный эффект от подобных мероприятий.