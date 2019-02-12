РМК и дальневосточные институты бизнеса объединят свои усилия

16:58 | 14.02.2019

Русской медной компанией и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) было подписано соглашение о сотрудничестве. Они совместно займутся крупным проектом по добыче полезных ископаемых в Хабаровском крае.



РМК предпримет усилия по разработке Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения. После геологоразведочных работ предстоит строительство горно-обогатительного комбината, который после своего запуска даст большое количество высокотехнологичных рабочих мест для местных жителей. В связи с этим руководством АПИ принято решение о всемерной поддержке в реализации проекта. На все изыскательские и строительные работы будет привлечено около 115 млрд. рублей. Строительство комбината планируется начать уже в 2021 году, а после своего запуска он будет перерабатывать до 35 млн. тонн руды в год.



Заместитель гендиректора АПИ Георгий Колпачев прокомментировал заключенное соглашение: «Разработка месторождения будет иметь большое значение для промышленности и социально-экономического развития Хабаровского края. Поэтому мы рассматриваем этот инвестиционный проект как один из приоритетных».

Соглашение подписано сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи.