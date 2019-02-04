Челябинск
14:33 | 7.02.2019
Челябинск дополнительно обеспечат питьевой водой
Для строительства канала было необходимо финансирование. Сами планы по прокладке были подписаны ещё в 2012 году, но на их реализацию хронически не хватало денег. Теперь же правительством Челябинской области было заключено соглашение с Русской медной компанией. РМК выделит на достройку канала 1 млрд. рублей, что позволит провести достройку в сжатые сроки. Благодаря этому в 2020 году, а точнее – к проведению саммита ШОС и БРИКС, канал уже начнёт действовать. По проектной документации водоснабжающему тракту предстоит пройти от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища, в обход озера Увильды. Оттуда вода будет поступать в Шершнёвское водохранилище. Благодаря этому у Челябинска появится резерв питьевой воды.
«Благоприятная окружающая среда и обеспечение современного качества жизни населения территорий присутствия – приоритеты политики устойчивого развития Русской медной компании», - заявил председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
© «Вечерние Ведомости»
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