Анатолий Литовченко помог школам в получении новых автобусов

11:56 | 25.01.2019

Сразу девять новых школьных автобусов получили учебные заведения Челябинской области. Причём необходимый транспорт также был выделен и городским школам – за них похлопотал депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко.



Одним из счастливчиков стала школа 108 города Челябинска. Директор школы Людмила Шмакова отметила, что долгожданный автобус на 34 места тут же был задействован в работе учебного заведения. На нём возят учеников в школьный филиал, находящийся по адресу улица Харлова, 10. Каждый день автобус перевозит более 450 детей. По словам руководителя учебного заведения, ранее представители школы обращались за помощью в получении школой собственного транспорта к Анатолию Литовченко. «Именно он смог убедить Министерство образования в необходимости автотранспорта, ведь в приоритете были сельские школы», - рассказала педагог.



Помимо Челябинска, счастливыми обладателями нового, самого современного транспорта стали школы Сосновского, Каслинского и Саткинского районов, а также Аши. Всего за 2019 год по замыслу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского школы получат 61 новый автобус.