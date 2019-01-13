Прокуратура провела проверку скорой помощи в Копейске

15:01 | 16.01.2019

Станция скорой помощи Копейска была проверена прокуратурой Челябинской области на предмет нарушений трудового законодательства. Проверка была связана с реформированием труда водителей неотложки.



Ещё в прошлом году к депутату Государственной Думы от Челябинской области Анатолию Литовченко обратились представители трудового коллектива станции. Они пожаловались на предстоящую реформу. По замыслу реформаторов теперь автомобили скорой помощи должны арендоваться у частной транспортной компании – это позволит руководству заниматься исключительно медициной, не отягощаясь логистикой и автотранспортными нуждами. Водители же, ранее работавшие в медучреждении, переводились на работу в частную фирму «Феникс-Менеджмент», которая и будет предоставлять свой транспорт для нужд медиков.



По настоянию парламентария этим делом занялась прокуратура, которая и выясняла, нарушаются ли права водителей в результате такого нововведения. Итогом стал официальный ответ, что всё происходящее соответствует нормам и подзаконным актам. Главному врачу станции скорой помощи было вынесено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.



Ранее такой опыт по организации работы скорой помощи был проверен на практике в нескольких регионах России и был признан успешным. После этого Министерство здравоохранения рекомендовало его для внедрения другим регионам.