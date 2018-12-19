Карабаш обзаведётся центральной площадью

15:13 | 21.12.2018

Принято решение о выделении из областного бюджета средств на строительство центральной городской площади в Карабаше. Её планируют построить в 2020 году.



Началась история с того, что среди горожан был проведён опрос, который и выявил, что большинство жителей хотят видеть такой объект. После этого по заказу городской администрации был разработан проект, выполненный профессиональными архитекторами Челябинска. К этой работе широко привлекались социологи. Разработка проекта была оплачена Русской медной компанией, которой в Карабаше принадлежит градообразующее предприятие, медеплавильный завод «Карабашмедь». По заявлению президента компании, Всеволода Левина, центральная площадь должна вывести город на новый уровень качества городской среды. И только после всех подготовительных работ проект был подан на соответствующий конкурс. В итоге областным правительством и Законодательным собранием Челябинска было решено, что на осуществление строительства будет выделено 56 млн рублей в течение последующих двух лет. Новая площадь свяжет в единый ансамбль уже существующие городские объекты – здание администрации, храм Иоанна Златоуста, спорткомплекс «Металлург», а также планирующиеся к постройке здания. В ходе осуществления проекта будет благоустроено около 6 тысяч квадратных метров.



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что выделение денег состоялось во многом благодаря публичному обсуждению проекта. При его разработке были учтены голоса жителей, вдобавок он имеет достаточно быстрый срок реализации. Именно поэтому сам губернатор поддержал инициативу карабашцев.