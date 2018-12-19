Челябинск
15:21 | 20.12.2018
В Госдуме обсудили проблемы сельских жителей
Депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко прокомментировал прошедшие слушания. По его словам, развитию сельских территорий отдано немало сил. Решаются социальные вопросы, непрерывно идут работы по газификации деревень и сёл, ведётся благоустройство населённых пунктов. Но, по словам парламентария, всего этого недостаточно для того, чтоб молодёжь оставалась жить в глубинке, перестала «утекать» в города. Именно трудовая занятость становится определяющей при выборе места жительства. Для полноценной жизни в селе необходимы рабочие места с достойной зарплатой. Поэтому во время обсуждения этой темы прозвучали предложения поднять зарплаты для работников сельского хозяйства так, чтобы они превышали уровень зарплат горожан.
В 2019 году в качестве государственной поддержки агропромышленному комплексу будет выделено более 300 млрд. рублей. Также в новое пенсионное законодательство заложено увеличение пенсии неработающим сельским пенсионерам.
© «Вечерние Ведомости»
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