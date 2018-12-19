В Госдуме обсудили проблемы сельских жителей

15:21 | 20.12.2018

В Государственной Думе во время очередных парламентских слушаний обсуждали вопросы социальной защиты и правовой защищённости работников, занятых в агропромышленном комплексе.



Депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко прокомментировал прошедшие слушания. По его словам, развитию сельских территорий отдано немало сил. Решаются социальные вопросы, непрерывно идут работы по газификации деревень и сёл, ведётся благоустройство населённых пунктов. Но, по словам парламентария, всего этого недостаточно для того, чтоб молодёжь оставалась жить в глубинке, перестала «утекать» в города. Именно трудовая занятость становится определяющей при выборе места жительства. Для полноценной жизни в селе необходимы рабочие места с достойной зарплатой. Поэтому во время обсуждения этой темы прозвучали предложения поднять зарплаты для работников сельского хозяйства так, чтобы они превышали уровень зарплат горожан.



В 2019 году в качестве государственной поддержки агропромышленному комплексу будет выделено более 300 млрд. рублей. Также в новое пенсионное законодательство заложено увеличение пенсии неработающим сельским пенсионерам.