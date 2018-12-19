Челябинским школьникам устроили экскурсию по металлургическим предприятиям

14:55 | 20.12.2018

Русская медная компания организовала учащимся средней школы №73 Челябинска, а также их учителям, экскурсию на предприятия «Карабашмедь» и «Кыштымский медеэлектролитный завод». Инициаторами технотура стали сами школьники и их педагоги – именно на их просьбу откликнулось руководство РМК.



Во время поездки экскурсанты смогли увидеть весь цикл получения готовой меди на производстве. На заводе «Карабашмедь» им показали, как происходит выплавка черновой меди из медного концентрата, а на КМЭЗ уже представили процесс изготовления медных катодов и катанок. Помимо этого школьники посетили в Кыштыме музей медеэлектролитного завода и ознакомились с богатейшей историей предприятия. И учащиеся, и педагоги были впечатлены масштабом показанного им производства, очень высоко оценив эту поездку.



Экскурсии на предприятия, которые организовывает РМК, стали уже доброй традицией. Они проводятся третий год, и аудитория, на которую они направлены, очень обширна. Это и школьники, и студенты, и представители различных общественных организаций. Подобные мероприятия позволяют дать представление молодёжи о промышленности. Также это помогает наладить диалог с обществом, показывая реалии современного производства.