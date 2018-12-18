Челябинский депутат рассказал о законе по защите бизнеса

17:23 | 19.12.2018

Государственной думой был окончательно принят закон, позволяющий защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования. Об этом рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.



По заявлению парламентария, этот закон был одним из самых актуальных для создания благоприятного делового климата в стране. Именно поэтому закон о дополнительных мерах по защите предпринимателей во время голосования был поддержан представителями всех партий. Владимир Бурматов выразил уверенность, что принятие закона станет серьёзным шагом в защите бизнес-сообщества от беззакония.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что по новому закону уголовное преследование по ряду обвинений будет прекращаться в случае возмещения имущественного вреда пострадавшим. Отдельно закон прописывает возможность изъятия электронных носителей информации – это станет допустимым только по решению суда.



Одним из документов, рассмотренных на заключительном заседании парламентской сессии, стал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. Теперь те, кто разово попадет под действие «статьи об экстремизме», будут избавлены от наказания.