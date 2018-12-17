Анатолий Литовченко инициировал проверку станции скорой помощи

13:40 | 19.12.2018

К депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко обратился коллектив водителей медицинского учреждения «Станция скорой помощи г. Копейск». В этой организации проходит реформа, связанная с переводом водителей на новую форму работы. Парламентарий обратился с запросом в прокуратуру Челябинской области для того, чтобы компетентные органы проверили законность нововведений.



Ещё в конце октября водители узнали, что с нового, 2019 года их ставки на станции ликвидируют. Работать после этого они станут в частной транспортной компании, которая и будет обслуживать «неотложку», предоставляя машины скорой помощи. Такая реформа проводится в рамках пилотного проекта. По замыслу это обновление позволит администрации станции не отвлекаться на проблемы с автотранспортом, дав возможность сосредоточиться на оказании качественной медицинской помощи. Почти все водители, работавшие до этого, должны будут попасть в новый штат частной организации. Но они беспокоятся о том, что при таком изменении места работы потеряют целый ряд социальных гарантий – дополнительный отпуск и некоторые льготы. В результате водительский коллектив составил обращение к депутату с просьбой разобраться в вопросе. Под ним подписались сразу 53 работника. Анатолий Литовченко оперативно среагировал на обращение, отправив запрос в прокуратуру. По этому запросу прокуратура Челябинской области уже начала проверку.



Региональное министерство здравоохранения сообщило, что во время новогодних праздников скорая помощь будет работать ещё по старой схеме для предотвращения сбоев и накладок.