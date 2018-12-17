Телевидение РМК стало победителем национального конкурса

13:37 | 19.12.2018

Подведены итоги национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити». РМК ТВ в этом конкурсе победило сразу в двух номинациях.



Студия РМК ТВ, насчитывающая в своём штате 20 человек, была создана всего три года назад. За короткий срок она сумела стать победителем такого значимого проекта. Жюри, оценивавшее работы конкурсантов, отдало победу коллективу сразу за две их работы. Первая из них, сюжет «Хабиб, Емельяненко, Цзю на открытии Академии единоборств РМК», победила в номинации «Видеоотчёт о корпоративном мероприятии». Второй отмеченной работой стал фильм «Время жить». Он посвящён ликвидации Коркинского угольного разреза и был удостоен награды в номинации «Лучшее корпоративное видео». Помимо жюри эти работы смогли посмотреть все желающие – они были выложены в социальных сетях РМК. Также их показывали по системе корпоративного телевидения, которая начала работу на предприятиях компании осенью этого года.



Межрегиональный конкурс корпоративных информационных ресурсов «Серебряные нити» стал первым конкурсом подобной направленности. В 2008 году он получил статус национального, в этом году в нём приняли участие около 140 медийных ресурсов от различных компаний страны.