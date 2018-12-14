Карабашские школьники победили в «Медной лиге КВН»

12:46 | 18.12.2018

Закончился второй сезон турнира «Медная лига КВН», который был организован Русской медной компанией. Целевой аудиторией игры стали учащиеся населённых пунктов, в которых компания ведёт свою деятельность. Победителем финальной игры в этот раз стала команда школьников из Карабаша.



Финал прошёл в селе Варна, и в нём приняли участие сразу семь команд из Варненского и Карталинского районов, а также Карабаша. Зал ДК «Планета», который принял юных КВН-щиков, был заполнен до отказа. Многие зрители приехали вместе со своими любимыми командами для того, чтобы поддержать их во время выступления. Первое место заняла команда «ЧЁ» из Карабаша. На втором месте – «Новый Урал» из посёлка Новый Урал Варненского района. Третье место заняла команда «Национальная лавка» из Варны.



Директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова отметила несомненную важность этого проекта. По её словам, дети получают необходимый опыт для дальнейшей жизни. Серьёзная работа, которая проводится при постановке номеров на сцене, способствует получению новых навыков.



Проект «Медная лига КВН» проведён Русской медной компанией уже во второй раз. В этом году он стартовал в сентябре. В нём приняли участие 12 команд, которые насчитывали в своём составе 130 школьников. Возраст участников – от 8 до 16 лет.