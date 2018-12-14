В Челябинске за вредные выбросы закроют литейный цех

12:29 | 18.12.2018

В Челябинске за вредные выбросы закроют цех, владельцы которого неоднократно нарушали экологическое законодательство. Материалы по этому делу уже готовятся для передачи в суд.



Литейный цех ОАО «Челябвтормет» находится в северо-западном районе города. На него регулярно жалуются жители с Комсомольского проспекта, улиц Куйбышева, Автодорожной, Чайковского, Северо-Крымской. Предприятие имеет лицензию на переплавку черных металлов, но переплавляет и цветные.



Министерство экологии и Росприроднадзор нередко проводили проверки на предприятии, и находили превышение вредных веществ по диоксиду азота и другим компонентам. Литейный цех, где проходит переплавка, сдается хозяевами различным арендаторам. Они переплавляют никеле-содержащие, вольфрам-содержащие, медно-содержащие, молибден-содержащие отходы промышленных предприятий и аккумуляторы. Во время неблагоприятных метеорологических условий завод не снижает объемы выбросов, игнорируя все требования природоохранных структур.



Действие разрешения на выбросы для предприятия было приостановлено Росприроднадзором еще в ноябре, однако экоактивисты выяснили, что вплоть до декабря цех продолжал свою работу. С этой информацией они обратились к губернатору Борису Дубровскому, который призвал остановить работу завода.



«Время полумер и уговоров прошло! Я не скрываю, что меры будут самые жёсткие. И так будет в каждом случае, где нарушается закон, где нарушаются права людей», - заявил глава региона.



Как сообщает пресс-служба губернатора, Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой решается вопрос о передаче материалов в суд о приостановлении деятельности цеха.