В Еткульском районе газифицировали ещё одно село

12:57 | 17.12.2018

Долгожданный газ получили жители села Белоусово Еткульского муниципального района. Селяне на протяжении двадцати лет обращались в различные инстанции в попытке запустить строительство системы газоснабжения. И только депутат Анатолий Литовченко сумел оказать помощь – он добился включения села в программу обеспечения россиян комфортным жильём. В рамках этой программы и был построен газопровод до Белоусово.



При содействии парламентария губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил 30 млн рублей на проведение работ. Строительство было проведено в сжатые сроки, и уже в декабре первый дом в селе был подключен к центральной системе газоснабжения. До конца года успеют подключить ещё несколько домов, а все остальные будут газифицированы уже в следующем, 2019 году. Анатолий Литовченко сообщил, что газификация Еткульского района продолжится. В райцентре, селе Еткуль, будут обеспечены газом улицы Пионерская и Новая. Также свой газопровод получит деревня Лебедевка.



Всего на данный момент услугами центрального газоснабжения пользуются около 2,3 млн жителей Челябинской области, что составляет более 70 % населения.