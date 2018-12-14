На Кыштымском медеплавильном заводе заработала новая система газоочистки

00:46 | 16.12.2018

Новый газоочистный комплекс был запущен в медеплавильном цехе «Кыштымского медеэлектролитного завода». При этом событии присутствовал целый ряд почётных гостей – представители Кыштымской администрации, руководители ряда областных организаций, занимающихся охраной окружающей среды.



Введённое в строй оборудование будет улавливать не только печные газы, но и задерживать твёрдые примеси, что увеличивает степень очистки промышленных выбросов до 99%. Помимо этого оно фильтрует выбросы, попадающие в сам цех – это положительно скажется на условиях труда работников предприятия.



Газоочистный комплекс состоит из рукавного фильтра, включающего в себя сразу четыре фильтровальных блока, и занимает в цеху площадь более 2200 квадратных метров. Улавливание и фильтрация печных газов происходит за счёт сорбента, поглощающего вредные примеси. Данное инновационное оборудование было приобретено у немецкой компании LÜHR FILTER, которая является мировым лидером по производству подобных очистителей. Сумма выполненного проекта составила 290 млн. рублей.



Людмила Шеболаева, глава Кыштымского городского округа, присутствовавшая при торжественном пуске оборудования, отметила несомненную пользу нововведения. По её словам, это событие показывает степень социальной ответственности КМЭЗ и Русской медной компании, в которую входит завод, перед заводскими работниками и жителями города.



В свою очередь генеральный директор предприятия Андрей Кудрявцев заверил, что руководство завода постоянно стремится к снижению промышленной нагрузки на окружающую среду.