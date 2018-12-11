Депутаты Госдумы и законодательных собраний усилят совместную работу

14:07 | 13.12.2018

У депутатов Государственной Думы сложилось эффективное взаимодействие с Законодательным Собранием Челябинской области. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, комментируя выступление Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина на семинаре с участием Председателей̆ региональных Законодательных Собраний.



Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на семинаре с участием председателей региональных парламентов. Он обозначил три главных направления работы, которые наиболее актуальны для Госдумы. Это увеличение качества законотворческой работы, повышение эффективности представительных полномочий депутатов и усиление парламентского контроля.



- Три задачи, в рамках которых мы строим свою работу, и практически по всем направлениям, мы считаем, у нас есть возможности взаимодействия, которое обязательно положительно скажется на реализации этих задач, - сказал Вячеслав Володин.



Как отметил Владимир Бурматов, депутаты Госдумы и регионального парламента совместными усилиями успешно решают важные социальные задачи. Яркий пример - проблема обманутых дольщиков. Она начала обсуждаться на региональном уровне, после чего усилиями южноуральских депутатов ее вынесли на федеральный уровень. В результате был принят закон, защищающий граждан от ситуаций, при которых они могут пострадать от недобросовестных застройщиков, применяющий принцип долевого строительства.



- Есть и другие не менее яркие примеры такого взаимодействия, которые, несомненно, нужно развивать. Вячеслав Володин обозначил приоритеты такого взаимодействия, - подчеркивает депутат.



Владимир Бурматов заявил, что в ближайшее время у него состоится встреча с председателем регионального парламента Владимиром Мякушем, где будут выработаны конкретные механизмы обеспечения совместной работы депутатов Госдумы и ЗСО по приоритетам, обозначенным Володиным.



- Для нашей области все три направления являются крайне актуальными. В интересах региона - повысить качество законотворчества и добиться того, чтобы больше челябинских инициатив принималось на федеральном уровне, - подчеркнул парламентарий.



Необходимость усилить совместную работу в регионе также отвечает интересам южноуральцев, как и важна для них тема парламентского контроля над реализацией федеральных программ.