Челябинский депутат стал руководителем проекта «Чистая страна»

13:28 | 10.12.2018

Федеральный проект «Чистая страна», направленный на улучшение экологии в стране, возглавил депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов. На съезде партии «Единая Россия» он представил данный партийный проект председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.



Эта инициатива включает в себя ряд различных направлений, которые являются актуальными не только для всей России, но и для Челябинской области.



Контроль состояния окружающей среды, реформирование системы обращения бытовых отходов, охрана водных объектов – вот далеко не полный список задач, которые предстоит решить проекту «Чистая страна». Во время реализации его исполнителями также будет поддерживаться ряд других проектов, схожих по направленности и ведущих к улучшению экологической ситуации в стране. Например, планируется контроль за установкой датчиков учёта выбросов у промышленных предприятий, вошедших в список основных загрязнителей страны. Будет вестись непрерывный учёт федеральных финансов, выделенных на экологические проекты, а также достигнутые этими проектами показатели.



Во время проведения ХХVIII съезда партии «Единая Россия» заслуги Владимира Бурматова были оценены правительством – он получил благодарность президента России Владимира Путина.