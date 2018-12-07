Замглавы Уральского координационного совета у единороссов стал челябинский депутат

13:27 | 10.12.2018

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко был назначен заместителем главы Уральского межрегионального совета «Единой России». Назначение состоялось во время проведения ХVIII съезда партии.



Данное решение принято для улучшения координационной работы региональных отделений партии в условиях предстоящих в следующем году выборов. Парламентарий отметил, что обновление кадров у единороссов проведено для повышения доверия граждан, а также изменения методов и содержания работы. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что ротация кадров в партии власти проведена с целью поднятия уровня компетентности партийных работников. Обновление затронуло практически все партийные структуры.



Существенно обновился и руководящий орган «Единой России» – Генеральный совет. В нём поменялось 40 % состава. Треть из новых назначенцев – это представители первичных и местных партийных отделений.