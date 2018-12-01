Анатолий Литовченко встретился с копейчанами

18:48 | 7.12.2018

В Копейске прошел личный прием депутата государственной думы Анатолия Литовченко. Сразу несколько важнейших вопросов парламентарий взял под личный контроль.



На встречу с депутатом пришли почетные граждане, местный депутат, жители двух поселков и начальник управления культуры Копейска. У всех разные проблемы и вопросы, но, по мнению парламентария только общими усилиями их можно решить.



Один из почетных граждан города Виктор Добрынин всю жизнь трудился в Копейске, и помнит город современным и развивающимся. Но за несколько десятков лет инфраструктура пришла в упадок, особенно тревожат пенсионера дороги. Асфальт на них не выдерживает и полугода, что говорит о плохом качестве. По мнению Анатолия Литовченко, решить эту проблему сможет только гарантийный срок и жесткий контроль его соблюдения, чтобы подрядчики за свой счет восстанавливали недочеты.



Жители поселка Кирзавод не уверены, что живут в XXI веке, у них нет ни центральной канализации, ни системы водоотведения. По старинке люди набирают воду в колодцах и пользуются выгребными ямами. Анатолий Литовченко поручила администрации Копейска составить проектно-сметную документацию, после чего обещал посодействовать, чтобы поселок вошел в программу регионального минстроя. В другом поселке до сих пор нет газа, трубопровод вроде бы начали тянуть в Зуевку, но столкнулись с бюрократическими проволочками. В этом вопросе помощь федерального депутата им нужна как воздух.



Местный депутат обратился с инициативой реконструкции пустующего двухэтажного здания, чтобы открыть в нем детский сад. Мест дошкольникам Копейска не хватает, и ремонт заброшенного всеми строения пришелся бы очень кстати. Начальник управления культуры Копейска Лариса Марчук попросила помощи в ремонте учреждений культуры. В прошлом году с помощью средств бюджетов всех уровней удалось привести в порядок Дом культуры в поселке Бажово, а на очереди еще 12 аналогичных учреждений. И здесь Анатолий Литовченко оказался, как говорится, в теме и обещал содействие.



«Всё и сразу сделать невозможно. Поэтому властям Копейска надо определить приоритеты, - резюмировал итоги встречи депутат Госдумы. - Общими усилиями проблемы будем решать».