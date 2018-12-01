Челябинск
17:10 | 7.12.2018
Владимир Путин наградил челябинского депутата
Награду парламентарию вручил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на очередном съезде партии «Единая Россия».
Политолог Александр Мельников считает, что такое признание получают лишь немногие политики и это является истинным признанием заслуг Бурматова на федеральном уровне и несомненным плюсом для всего региона. Тем более что сам Бурматов всегда подчеркивает свою причастность к команде губернатора Бориса Дубровского и то, что приоритетом его работы является отстаивание интересов Челябинской области и ее жителей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:15 | 7.12.2018
Игорь Комаров провел в Перми совещание по социально острым вопросам
18:48 | 7.12.2018
Анатолий Литовченко встретился с копейчанами
18:26 | 7.12.2018
Смартфоны помогут незрячим посчитать деньги
17:48 | 7.12.2018
Министр строительства и ЖКХ России осмотрел строящийся в Екатеринбурге конгресс-центр
17:42 | 7.12.2018
В пермских городских лесах обустроено 180 км лыжных трасс
17:41 | 7.12.2018
Вадим Шумков: «У нас на повестке дня — строительство крупного рынка»
17:26 | 7.12.2018
В Перми подведены итоги III городского исторического форума
17:18 | 7.12.2018
Алексей Грибанов принял участие в ежегодном мероприятии уполномоченного по правам человека в Пермском крае
17:10 | 7.12.2018
Владимир Путин наградил челябинского депутата
17:01 | 7.12.2018
Прокуратура Свердловской области потребовала отстранить от работы руководство скандального ЕМУП «Золушка»
17:00 | 7.12.2018
Следственные органы просят опознать мужчину, тело которого нашли в реке рядом с Первоуральском
16:34 | 7.12.2018
Начальник ОЭБиПК по Екатеринбургу написал явку с повинной
16:33 | 7.12.2018
Пермяков познакомят с клинической психологией
16:22 | 7.12.2018
Швырнул на пол, а потом бросил на диван. Зауральца будут судить за убийство 10-месячной дочери
16:09 | 7.12.2018
На ЕКАД столкнулись два грузовика. Один из водителей погиб
16:04 | 7.12.2018
Эдуарду Гусеву нашли замену. Департамент природных ресурсов Зауралья возглавила женщина
16:02 | 7.12.2018
В Курганской области пожар унес жизни двух пенсионеров
15:36 | 7.12.2018
Ликвидировать Коркинский разрез начнут через год
15:30 | 7.12.2018
Скандал со сносом дома ради филармонии в Екатеринбурге дошел до Совета по правам человека
15:03 | 7.12.2018
В Свердловской области сменился главный пристав. На его место пришла женщина с Южного Урала
14:48 | 7.12.2018
В Екатеринбурге территория 19-го военного городка превратилась в большую мусорную свалку
14:34 | 7.12.2018
На Среднем Урале могут создать научно-образовательный центр
14:28 | 7.12.2018
Кредитор обанкроченных «Режникеля» и «Уфалейникеля» пытался зайти на предприятия со своим ЧОП. Попытка едва не переросла в силовой конфликт
14:20 | 7.12.2018
В новолялинской колонии появилось кафе для заключенных
14:11 | 7.12.2018
В администрации Перми продемонстрировали фирменную медаль городского спринта «Елки. Пермский период»
13:57 | 7.12.2018
В воскресенье на площадь 1905 года привезут 18-метровую елку
13:32 | 7.12.2018
Евгений Куйвашев ради благотворительности продаст книги
13:23 | 7.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 декабря 2018 года
12:50 | 7.12.2018
В Свердловской области руководителей кооператива будут судить за хищение более 1,6 млрд рублей
12:22 | 7.12.2018
В Перми назвали имена лауреатов премии «Преодоление»
12:18 | 7.12.2018
На Урале суд оправдал бывшего директора завода, подчиненные которого погрязли в кредитах
12:13 | 7.12.2018
Выходные в Перми будут теплыми
11:50 | 7.12.2018
Tele2 удвоила число базовых станций стандарта LTE
11:48 | 7.12.2018
Накануне в ДТП на улице Бажова пострадала 7-летняя девочка
11:30 | 7.12.2018
На улице Учителей неизвестный поджег автомобиль Toyota RAV 4
11:15 | 7.12.2018
В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства улицы Толмачева
10:54 | 7.12.2018
Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю проводит прямую линию по коррупции
10:14 | 7.12.2018
Под Екатеринбургом сгорел садовый дом