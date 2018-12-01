Владимир Путин наградил челябинского депутата

17:10 | 7.12.2018

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов получил благодарность президента страны Владимира Путина.



Награду парламентарию вручил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на очередном съезде партии «Единая Россия».



Политолог Александр Мельников считает, что такое признание получают лишь немногие политики и это является истинным признанием заслуг Бурматова на федеральном уровне и несомненным плюсом для всего региона. Тем более что сам Бурматов всегда подчеркивает свою причастность к команде губернатора Бориса Дубровского и то, что приоритетом его работы является отстаивание интересов Челябинской области и ее жителей.