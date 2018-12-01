Ликвидировать Коркинский разрез начнут через год

15:36 | 7.12.2018

Ликвидация угольной выработки Коркинского разреза начнется в конце 2019 года. Проект уже получил положительное заключение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.



Пока же объект продолжает дымить. По данным предприятия «Промрекультивация», которое является оператором проекта ликвидации разреза, здесь регулярно возникают эндогенные пожары. С ними борются всеми возможными способами, как собственными силами и ресурсами, так и с привлечением спасательных расчетов копейского филиала «Военизированной горноспасательной части». Но эффект от мероприятий по объективным причинам носит временный характер.



Во-первых, слишком велика площадь соприкосновения угольных бортов разреза с воздухом, что не позволяет эффективно ликвидировать зоны самонагревания. Во-вторых, неблагоприятные метео- и погодные условия препятствуют рассеиванию дыма, он скапливается в низинах, особенно в осенний и зимний период. Именно такое задымление фиксируется в районе Коркино последние дни, отмечают в «Промрекультивации».



Полностью избавит от эндогенных пожаров разрез только заполнение угольной выработки закладочным материалом, произведенным на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, как это предусмотрено проектом ликвидации. Документ уже прошел согласование в ТКР-Челябинскнедра, процедуру общественных обсуждений, экспертизу промбезопасности с внесением в реестр Ростехнадзора. По итогам экспертизы на проект получено положительное заключение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Планируется, что его реализация начнется в конце 2019 года.