Tele2 удвоила число базовых станций стандарта LTE

11:50 | 7.12.2018

По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в телеком-отрасли. С начала года компания удвоила число базовых станций этого стандарта вдвое: до 46,2 тысячи.



По данным Роскомнадзора, ближайший конкурент Tele2 смог увеличить этот показатель лишь на 50 %. При этом по суммарному количеству базовых станций у оператора сохраняется второе место в отрасли, их число на сегодняшний день практически достигло 139 тысяч.



В этом году Tele2 покрыла сетью LTE все станции в московском метро, а также выступила застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати арен ЧМ-2018, покрыла устойчивой связью территорию инновационного центра «Сколково». Кроме того, оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия.



Увеличился и объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру, и по итогам третьего квартала 2018 года составил 4,4 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года более чем на 78 %. При этом чистая прибыль компании превысила 1,6 миллиарда рублей.



Особо отмечают в Tele2 повышение индекса NPS, который показывает, что клиенты оператора готовы рекомендовать его своим друзьям и близким. По результатам 10 месяцев 2018 года он повысился до 45 % и вывел Tele2 на первую строку рейтинга телеком-отрасли по этому важнейшему показателю.



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