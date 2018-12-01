Депутат Госдумы поможет копейскому ветерану вернуть звание Героя Советского Союза

14:45 | 3.12.2018

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко поможет 92-летнему ветерану из Копейска Ивану Конченкову вернуть звание Героя Советского Союза. Из-за путаницы с документами во время Великой Отечественной войны копейчанин так и не смог получить награду, а после войны министерство обороны уже неоднократно ему отказывало.



Парламентарий рассказал, что встретился с героем войны на личном приеме. Иван Конченков – почетный гражданин Копейска. Он много лет работал в Совете ветеранов, принимал участие в Параде Победы в Москве. Имеет множество наград, среди которых орден Отечественной войны, медали «За победу над Японией» и «Победу над Германией».



К званию Героя Советского Союза Иван Конченков был представлен в 1943 году за подвиг в бою возле деревни Тросна в Курской области. Молодой рядовой помог остановить отступление бойцов своей роты. В этом бою солдат был тяжело ранен, отправлен в тыл, и в свою часть больше не вернулся.



После выздоровления Иван Конченков воевал на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией его родные получили сообщение о том, что солдат пропал без вести. После окончания войны Конченков продолжил службу в Советской армии до 1953 года. Депутат Анатолий Литовченко намерен добиться исторической справедливости, и вернуть копейчанину заслуженное звание Героя Советского Союза.