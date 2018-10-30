Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Челябинск


11:13 | 1.11.2018

В Челябинске прошло награждение лучших работников агропромышленного комплекса

В Челябинске прошёл торжественный приём губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он был посвящён подведению итогов сельскохозяйственного года, на нём присутствовали главы районов и руководители самых крупных сельхозпредприятий области. Во время приёма работники сельскохозяйственного сектора, показавшие наилучший результат, получили заслуженные награды.

По итогам 2018 года область показала достаточно высокие результаты. По словам Бориса Дубровского, работники АПК собрали почти 2 млн тонн зерна. Почти наполовину снижен ввоз свежих овощей, а по картофелю область полностью обеспечивает свои нужды. Также хорошие показатели получены по производству мяса птицы, свинины, яиц, круп, муки и хлебобулочных изделий, в связи с этим встаёт задача осваивать экспорт некоторых категорий товаров. Во многом это стало возможным благодаря программам, внедрённым за последние 4 года. 18 проектов на общую сумму 36 млрд рублей были реализованы в Челябинской области, за счёт этого регион стал производить более трети сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе. Абсолютной цифрой производства в этом году стали 130 млрд рублей – за последние шесть лет продукция аграрного сектора фактически удвоилась.

Собравшихся на приёме аграриев с окончанием страды поздравил и депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Во время своей речи он вспомнил пройденный селом путь и отметил положительные сдвиги, такие как очень высокие темпы роста сельскохозяйственной отрасли – 20 % ежегодно. Парламентарий напомнил, что каждый четвёртый житель области проживает в сельской местности, и призвал в связи с этим делать жизнь сельчан богаче и интереснее.

Лучшим сельскохозяйственным районом области в этом году был признан Октябрьский. Его глава Михаил Молчан получил переходящее знамя трудового соревнования.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:58 | 1.11.2018
С начала года в Свердловской области отловлено более 8,7 тысячи бездомных собак

14:25 | 1.11.2018
Дисквалифицирован гендиректор пермской УК «Этажи»

14:25 | 1.11.2018
«Екатеринбург Арену» могут переименовать за 50 млн рублей

14:16 | 1.11.2018
В бюджете Перми на три года увеличен объем инвестиций

13:56 | 1.11.2018
Мэрия Екатеринбурга: в уборке снега задействовано 158 единиц техники

13:26 | 1.11.2018
В Свердловской области 110 отелей поборются за «Уральскую звезду»

13:24 | 1.11.2018
Врио губернатора поручил организовать Рождественскую ярмарку в Кургане

13:21 | 1.11.2018
В пермском сквере Землячки появилось видеонаблюдение и Wi-Fi

13:16 | 1.11.2018
Объявлен конкурс на проектирование Первого Пермского микрорайона для дальнейшей достройки

13:04 | 1.11.2018
Виновники загрязнения Городского пруда привлечены к дисциплинарной ответственности

13:01 | 1.11.2018
В Екатеринбурге суд признал виновным во взяточничестве сотрудника Ростехнадзора

12:59 | 1.11.2018
В Челябинской области заметно выросла доступность интернета 4G от Tele2

12:43 | 1.11.2018
Пермские землепользователи теперь могут управлять своими платежами

12:40 | 1.11.2018
Шумков назначил нового руководителя Департамента образования и науки Курганской области

12:13 | 1.11.2018
Житель Прикамья предстанет перед судом за насилие в отношении сотрудника полиции

12:11 | 1.11.2018
Пострадавшие в Керчи студенты приедут на Урал для реабилитации

12:06 | 1.11.2018
Пациенты пермских поликлиник активно регистрируются на портале госуслуг

11:59 | 1.11.2018
Именные и губернаторские стипендии получат 2300 студентов вузов Пермского края

11:55 | 1.11.2018
При переходе на цифровое вещание ветеранам и пенсионерам будет оказана социальная поддержка

11:51 | 1.11.2018
Переулок Шаронова в Екатеринбурге будет закрыт до 18 ноября

11:49 | 1.11.2018
Пассажирами первых рейсов «Ласточки» в Прикамье стали почти 500 человек

11:34 | 1.11.2018
В Каменске-Уральском несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов

11:20 | 1.11.2018
Курганские ветеринары спасли кота, проглотившего крестик

11:18 | 1.11.2018
Подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск

11:13 | 1.11.2018
В Челябинске прошло награждение лучших работников агропромышленного комплекса

10:57 | 1.11.2018
За смерть 10-летнего мальчика в ДТП на Урале водитель приговорён к двум с половиной годам колонии-поселения

10:38 | 1.11.2018
«Состряпал костюм из подручных средств»: космонавт из Екатеринбурга отпраздновал Хеллоуин на МКС

10:08 | 1.11.2018
Арест автомобиля заставил жительницу Каменска-Уральского заплатить налоги

09:52 | 1.11.2018
Прокуратура проверит наличие отопления в домах посёлка Студенческого

09:36 | 1.11.2018
Свердловские театры поборются за премию «Золотая маска» в 23 номинациях

09:15 | 1.11.2018
ФК «Урал» вышел в 1/4 финала Олимп-Кубка России

31.10.2018

22:11 | 31.10.2018
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в матче с «Йокеритом»

21:54 | 31.10.2018
У Дворца молодёжи в Екатеринбурге появится новый минималистичный логотип

21:41 | 31.10.2018
Архитекторы Zaha Hadid Architects получили техзадание на строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге без учёта жилого дома

20:49 | 31.10.2018
Корпорация «Российский учебник» представила в Екатеринбурге электронные платформы для обучения школьников

20:47 | 31.10.2018
Подрядчику в Белоярке предложили приостановить работы по обеспечению жителей теплом. Политика оказалась превыше всего

19:44 | 31.10.2018
Свердловские юнармейцы пригласили ровесников вступить в ряды движения

19:19 | 31.10.2018
«Не тратьте время на слухи и сплетни». Дочь свердловского политика прокомментировала скандальные снимки

18:40 | 31.10.2018
На новогоднее оформление центральной площади Кургана потратят 4 млн рублей

18:33 | 31.10.2018
200 футболистов оценили новую дизайнерскую коробку в Екатеринбурге

18:11 | 31.10.2018
В Перми состоится межрегиональный конкурс «Уральская карусель»

18:00 | 31.10.2018
Директор колледжа имени Ползунова покинет пост

17:52 | 31.10.2018
Суд взыскал с Рефтинской птицефабрики почти 300 миллионов рублей по иску Росприроднадзора

17:40 | 31.10.2018
В Новой Ляле открыли детский сад на 150 мест

17:38 | 31.10.2018
В Екатеринбурге пройдёт традиционный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова

17:20 | 31.10.2018
В Кургане задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена после драки в ночном клубе

17:06 | 31.10.2018
РСТ Пермского края прокомментировала отмену тарифа ООО «ПСК»

16:50 | 31.10.2018
Свердловские власти сообщили о стабильной экономической ситуации в регионе

16:50 | 31.10.2018
Инициативные жители Прикамья предложили почти 300 проектов, направленных на решение местных вопросов

16:44 | 31.10.2018
В Перми экстренно приземлился Boeing 777



Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 