В Челябинске прошло награждение лучших работников агропромышленного комплекса

11:13 | 1.11.2018

В Челябинске прошёл торжественный приём губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он был посвящён подведению итогов сельскохозяйственного года, на нём присутствовали главы районов и руководители самых крупных сельхозпредприятий области. Во время приёма работники сельскохозяйственного сектора, показавшие наилучший результат, получили заслуженные награды.



По итогам 2018 года область показала достаточно высокие результаты. По словам Бориса Дубровского, работники АПК собрали почти 2 млн тонн зерна. Почти наполовину снижен ввоз свежих овощей, а по картофелю область полностью обеспечивает свои нужды. Также хорошие показатели получены по производству мяса птицы, свинины, яиц, круп, муки и хлебобулочных изделий, в связи с этим встаёт задача осваивать экспорт некоторых категорий товаров. Во многом это стало возможным благодаря программам, внедрённым за последние 4 года. 18 проектов на общую сумму 36 млрд рублей были реализованы в Челябинской области, за счёт этого регион стал производить более трети сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе. Абсолютной цифрой производства в этом году стали 130 млрд рублей – за последние шесть лет продукция аграрного сектора фактически удвоилась.



Собравшихся на приёме аграриев с окончанием страды поздравил и депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Во время своей речи он вспомнил пройденный селом путь и отметил положительные сдвиги, такие как очень высокие темпы роста сельскохозяйственной отрасли – 20 % ежегодно. Парламентарий напомнил, что каждый четвёртый житель области проживает в сельской местности, и призвал в связи с этим делать жизнь сельчан богаче и интереснее.



Лучшим сельскохозяйственным районом области в этом году был признан Октябрьский. Его глава Михаил Молчан получил переходящее знамя трудового соревнования.