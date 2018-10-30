Челябинск
11:13 | 1.11.2018
В Челябинске прошло награждение лучших работников агропромышленного комплекса
По итогам 2018 года область показала достаточно высокие результаты. По словам Бориса Дубровского, работники АПК собрали почти 2 млн тонн зерна. Почти наполовину снижен ввоз свежих овощей, а по картофелю область полностью обеспечивает свои нужды. Также хорошие показатели получены по производству мяса птицы, свинины, яиц, круп, муки и хлебобулочных изделий, в связи с этим встаёт задача осваивать экспорт некоторых категорий товаров. Во многом это стало возможным благодаря программам, внедрённым за последние 4 года. 18 проектов на общую сумму 36 млрд рублей были реализованы в Челябинской области, за счёт этого регион стал производить более трети сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе. Абсолютной цифрой производства в этом году стали 130 млрд рублей – за последние шесть лет продукция аграрного сектора фактически удвоилась.
Собравшихся на приёме аграриев с окончанием страды поздравил и депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Во время своей речи он вспомнил пройденный селом путь и отметил положительные сдвиги, такие как очень высокие темпы роста сельскохозяйственной отрасли – 20 % ежегодно. Парламентарий напомнил, что каждый четвёртый житель области проживает в сельской местности, и призвал в связи с этим делать жизнь сельчан богаче и интереснее.
Лучшим сельскохозяйственным районом области в этом году был признан Октябрьский. Его глава Михаил Молчан получил переходящее знамя трудового соревнования.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:25 | 1.11.2018
Дисквалифицирован гендиректор пермской УК «Этажи»
14:25 | 1.11.2018
«Екатеринбург Арену» могут переименовать за 50 млн рублей
14:16 | 1.11.2018
В бюджете Перми на три года увеличен объем инвестиций
13:56 | 1.11.2018
Мэрия Екатеринбурга: в уборке снега задействовано 158 единиц техники
13:26 | 1.11.2018
В Свердловской области 110 отелей поборются за «Уральскую звезду»
13:21 | 1.11.2018
В пермском сквере Землячки появилось видеонаблюдение и Wi-Fi
13:16 | 1.11.2018
Объявлен конкурс на проектирование Первого Пермского микрорайона для дальнейшей достройки
12:43 | 1.11.2018
Пермские землепользователи теперь могут управлять своими платежами
12:40 | 1.11.2018
Шумков назначил нового руководителя Департамента образования и науки Курганской области
12:11 | 1.11.2018
Пострадавшие в Керчи студенты приедут на Урал для реабилитации
11:55 | 1.11.2018
При переходе на цифровое вещание ветеранам и пенсионерам будет оказана социальная поддержка
11:51 | 1.11.2018
Переулок Шаронова в Екатеринбурге будет закрыт до 18 ноября
11:20 | 1.11.2018
Курганские ветеринары спасли кота, проглотившего крестик
11:18 | 1.11.2018
Подросток из Алапаевска объявлен в федеральный розыск
10:57 | 1.11.2018
За смерть 10-летнего мальчика в ДТП на Урале водитель приговорён к двум с половиной годам колонии-поселения
10:38 | 1.11.2018
«Состряпал костюм из подручных средств»: космонавт из Екатеринбурга отпраздновал Хеллоуин на МКС
09:52 | 1.11.2018
Прокуратура проверит наличие отопления в домах посёлка Студенческого
09:15 | 1.11.2018
ФК «Урал» вышел в 1/4 финала Олимп-Кубка России
22:11 | 31.10.2018
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в матче с «Йокеритом»
21:54 | 31.10.2018
У Дворца молодёжи в Екатеринбурге появится новый минималистичный логотип
21:41 | 31.10.2018
Архитекторы Zaha Hadid Architects получили техзадание на строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге без учёта жилого дома
20:49 | 31.10.2018
Корпорация «Российский учебник» представила в Екатеринбурге электронные платформы для обучения школьников
20:47 | 31.10.2018
Подрядчику в Белоярке предложили приостановить работы по обеспечению жителей теплом. Политика оказалась превыше всего
19:44 | 31.10.2018
Свердловские юнармейцы пригласили ровесников вступить в ряды движения
19:19 | 31.10.2018
«Не тратьте время на слухи и сплетни». Дочь свердловского политика прокомментировала скандальные снимки
18:33 | 31.10.2018
200 футболистов оценили новую дизайнерскую коробку в Екатеринбурге
18:11 | 31.10.2018
В Перми состоится межрегиональный конкурс «Уральская карусель»
18:00 | 31.10.2018
Директор колледжа имени Ползунова покинет пост
17:52 | 31.10.2018
Суд взыскал с Рефтинской птицефабрики почти 300 миллионов рублей по иску Росприроднадзора
17:40 | 31.10.2018
В Новой Ляле открыли детский сад на 150 мест
17:38 | 31.10.2018
В Екатеринбурге пройдёт традиционный турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова
17:06 | 31.10.2018
РСТ Пермского края прокомментировала отмену тарифа ООО «ПСК»
16:50 | 31.10.2018
Инициативные жители Прикамья предложили почти 300 проектов, направленных на решение местных вопросов
16:44 | 31.10.2018
В Перми экстренно приземлился Boeing 777