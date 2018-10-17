Челябинску дадут больше средств на улучшение экологии

08:07 | 20.10.2018

Владимир Бурматов, депутат Госдумы и председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды заявил, что в 2019 году Челябинская область получит в разы больше финансов из федерального бюджета на решение проблем с экологией.



Парламентарий указал, что к первому чтению по рассмотрению бюджета 2019-2021 годов в рассматриваемых документах заложено выделение рекордных сумм. На рекультивацию городской свалки запланировано 1,2 млрд. рублей, почти половина этих денег поступит уже в следующем году. На утилизацию бытовых отходов и развитие технологий разделения и переработки мусора заложены 113 млн. рублей. На закупку и модернизацию лесопожарной техники будут выделены 280 млн. рублей, в рамках федеральной программы «Сохранение лесов». Но самые крупные суммы планируется привлечь в связи с реализацией программы «Чистый воздух». Планируется снизить воздействие транспорта на окружающую среду, уменьшить выбросы промышленных предприятий и создать действенную программу мониторинга окружающего воздуха. На всё это должны выделить 11 млрд. рублей.



Серьёзно поработать над увеличением выделяемых федеральных средств по экологическим программам его ранее просил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.