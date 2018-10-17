Челябинск
08:07 | 20.10.2018
Челябинску дадут больше средств на улучшение экологии
Парламентарий указал, что к первому чтению по рассмотрению бюджета 2019-2021 годов в рассматриваемых документах заложено выделение рекордных сумм. На рекультивацию городской свалки запланировано 1,2 млрд. рублей, почти половина этих денег поступит уже в следующем году. На утилизацию бытовых отходов и развитие технологий разделения и переработки мусора заложены 113 млн. рублей. На закупку и модернизацию лесопожарной техники будут выделены 280 млн. рублей, в рамках федеральной программы «Сохранение лесов». Но самые крупные суммы планируется привлечь в связи с реализацией программы «Чистый воздух». Планируется снизить воздействие транспорта на окружающую среду, уменьшить выбросы промышленных предприятий и создать действенную программу мониторинга окружающего воздуха. На всё это должны выделить 11 млрд. рублей.
Серьёзно поработать над увеличением выделяемых федеральных средств по экологическим программам его ранее просил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
© «Вечерние Ведомости»
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