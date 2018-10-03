Анатолий Литовченко поздравил учителей с их профессиональным праздником

16:41 | 5.10.2018

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Литовченко высказал поздравления всем работникам, занятым в системе образования, во время визита в Южноуральск. При этом он заявил, что профессия учителя – это призвание, дар и большая ответственность.



Во время своего выступления парламентарий отметил, что педагоги помогают раскрыть учащимся всё самое лучшее, что в них заложено, открывают перед детьми дорогу в жизнь, давая зачастую больше того, что заложено в школьную программу.Он также поблагодарил учителей за их добрый и благородный труд. Отдельно депутат упомянул своих наставников, с которыми его связывают самые тёплые воспоминания.



В заключение Анатолий Литовченко пожелал успехов нынешним ученикам, поскольку их победы станут подтверждением профессионализма преподавателей.