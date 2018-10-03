Челябинцы стали активнее пользоваться интернетом в поездках за рубеж

16:22 | 5.10.2018

Оператор мобильной связи Tele2 подвёл итоги услуг клиентам, предоставленных за лето. Анализ показал устойчивый рост как вновь подключаемых абонентов, так и увеличение потребления услуг абонентами существующими.



Челябинцы за три месяца посетили около 120 стран, в которых пользовались услугами любимого оператора. Самыми посещаемыми, по данным Tele2, стали Турция, Казахстан, Абхазия, Грузия и Греция. Причём южноуральцы старались пользоваться звонками внутри сети. А по активности пользования интернетом лидировали отдыхающие в Турции, Италии и Испании.



Представители компании-оператора отметили, что во многом такой активности поспособствовало введение нового тарифного плана «Безлимитный интернет за границей», при котором клиенты платят всего 350 руб. в сутки. При поездках по России челябинцы также заняли одно из призовых мест — в течение этого года они пропустили вперёд только Москву по росту услуг голосовой связи.



В августе этого года произошла окончательная отмена сетевого роуминга у Tele2. Теперь на всей территории России входящие звонки стали бесплатными, а на исходящие применяются те же самые условия, которые предусмотрены для домашнего региона.



На правах рекламы*