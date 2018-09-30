Tele2 предлагает тариф с безлимитным интернетом

15:39 | 3.10.2018

Оператор мобильной связиTele2 ввёл новый тариф – с безлимитным интернетом и неограниченными звонками внутри своей сети. Такое предложение стало возможным в результате пристального наблюдения за потребностями клиентов.



Помимо этого тариф «Мой безлимит» предоставляет своим пользователям 500 бесплатных минут на номера других операторов, а также 50 SMS. Причём при выезде из домашнего региона условия предоставления услуг сохраняются – и интернет, и лимитированные услуги сохраняют свою бесплатность. Помимо этого в состав тарифа входит услуга «SOS-пакет», которая позволяет оставаться на связи даже при отсутствии средств на счету – для абонентов продолжает работать WhatsApp и навигационные приложения «Яндекс». Стоимость тарифа 400 рублей, что делает его очень конкурентоспособным на рынке мобильной связи. Изюминкой стало предложение в течение двух недель фактически бесплатно тестировать данный тарифный план.



Директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетов выразил уверенность, что нововведение придётся по душе тем абонентам, которым требуется большой объём получения и передачи данных.



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