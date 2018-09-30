Челябинская область получит больше денег из федерального бюджета

10:53 | 2.10.2018

Финансирование целого ряда программ в Челябинской области в следующем году может быть увеличено. Об этом заявил Владимир Бурматов, депутат Госдумы, по итогам обсуждения проекта бюджета.



По его словам, бюджет следующего года должен стать профицитным, то есть доходы будут превышать расходные статьи. Всего запланировано получить в бюджет около 20 трлн рублей, причём рост поступлений придётся на несырьевые отрасли. Потратить планируется на 2 трлн меньше. Сэкономленные средства пойдут на индексацию пенсий и других социальных выплат и также будут передаваться в Фонд национального благосостояния. При этом, по утверждению председателя Государственной Думы Владимира Володина, финансовые средства, передаваемые в регионы, будут увеличены. Особенно заметным рост будет в финансировании государственных программ, таких как «Развитие науки и технологии», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ», «Развитие здравоохранения».



До 14 октября к проекту бюджета 2019 года будут вноситься предложения и отзывы, а 24 октября законопроект будет рассматриваться в первом чтении.