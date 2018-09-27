В Челябинске перекачивают воду из озера Смолино в озеро Курочкино

15:38 | 28.09.2018

В Челябинске заработала насосная станция, которая будет заниматься перекачиванием воды из озера Смолино в озеро Курочкино. Таким способом город решит проблему подтопления жилых домов в Ленинском районе и обмеления одного из водоемов.



Напомним, инициатором этого проекта является депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Народный избранник рассказывает, что восстановленная насосная станция в селе Сухомесово пока работает в тестовом режиме, прокачивая в среднем по пять тысяч кубометров воды ежедневно.



Идею депутата поддержали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Челябинска Евгений Тефтелев. Для организации работ бюджета выделено 9,9 миллиона рублей.



«Проблема ливневой канализации в Ленинском районе не решалась годами, — сказал Анатолий Литовченко. — В зону подтопления попадали десятки жилых домов, а уровень воды поднимался выше нормативных отметок более чем на метр. Решение вопроса — один из главных наказов моих избирателей», — сказал депутат.